POL-PPRP: Erneut mehrere Fahrzeugaufbrüche

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (07.09.2023) wurde der Polizei gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Oderstraße gemeldet. Ein Autofahrer touchierte in der Oderstraße beim Befahren des Kreisverkehrs mit seinem linken Vorderrad den Bordstein, sodass der Reifen platzte. Zeugen meldeten, dass der Autofahrer zuvor mehrfach in Schlangenlinien gefahren sein soll. Bei der Verkehrsunfallaufnahme mussten die ...

mehr