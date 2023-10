Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Flächenbrand und Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd/Wilflingen: Flächenbrand

Am Donnerstag wurde gegen 21:40 Uhr ein Flächenbrand auf einem angrenzenden Waldbereich in der Alten Straße gemeldet. Erste Ermittlungen ergaben, dass es vermutlich durch entsorgte Glutreste zu einer Brandentwicklung kam. Anschließend gerieten ca. 10 m² des Waldbereichs in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, die mit drei Einsatzfahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, vollständig gelöscht werden.

Schwäbisch Gmünd: Im Kreisverkehr aufgefahren

Beim Befahren des Kreisverkehrs in der Remsstraße bemerkte am Donnerstag gegen 15:45 Uhr ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer nicht, dass ein vor ihm fahrende 23-jähriger Motorradfahrer abbremste. Er fuhr auf, wobei Sachschaden in Höhe von 1200 Euro entstand. Der an dem Unfall beteiligte Motorradfahrer trug leichte Verletzungen davon.

Mögglingen: Bei Fahrsteifen Wechsel übersehen

Als am Donnerstag ein 67-Jähriger gegen 12 Uhr mit seinem LKW am Stauende auf der B29 von Mögglingen in Richtung Essingen den Fahrstreifen wechselte, übersah er einen rechts neben ihr haltenden Audi einer 47-Jährigen. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 7500 Euro.

