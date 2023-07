Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Oelde. Polizei berät zu sicher in den Urlaub während des Oelder Wochenmarktes

Warendorf (ots)

Sicher in den Urlaub ist das Motto des zweiten Aktionstags der Polizei am Freitag, 7.7.2023. In Oelde erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger während des Wochenmarktes hilfreiche Informationen, damit der Start in den Urlaub glückt. Auch wenn die ersten Reisenden schon zurückkehren, stehen die nächsten schon in den Startlöchern und fiebern den schönsten Tagen im Jahr entgegen. Neben der sicheren Fahrt zum Urlaubsort, sollte die Sicherung des eigenen Zuhauses nicht vergessen werden. Die Kräfte der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention stehen den Bürgerinnen und Bürgern mit vielen Tipps und Hinweisen zur Seite, damit der Auszeit vom Alltag nichts entgegensteht.

