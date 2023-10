Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft & Diesel entwendet

Aalen (ots)

Waiblingen: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Gegen einen Bewohner einer Asylbewerberunterkunft ergab sich der Verdacht des Unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln. Bei der am Mittwochnachmittag durchgeführten Durchsuchung des Zimmers des 51 Jahre alten Verdächtigen, der beim Erkennen der Beamten noch versuchte, eine kleine Menge Haschisch aus dem Fenster zu entsorgen, wurden mehrere hundert verschreibungspflichtige Tabletten sowie knapp 100 Gramm Haschisch aufgefunden. Der aus den palästinensischen Gebieten stammende Mann wurde anschließend festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen sogleich in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Burgstetten: Diesel entwendet

Aus einem in der Nellmersbacher Straße parkendem Lkw wurden ca. 300 Liter Diesel im Wert von ca. 500 Euro abgezapft. Die Tat wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen verübt, während der Lkw in einer Parkbucht bei der Einmündung Leichtwiesen parkte. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

