Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Volvo beschädigte ein 55-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr einen Toyota, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hofherrnstraße abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 3000 Euro. Der Unfallverursacher, der Zeugenaussagen zufolge unter Alkoholeinwirkung stand, entfernte sich nach dem Zusammenstoß mit seinem Fahrzeug. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nachdem ein Alkoholtest ergab, dass der 55-Jährige mehr als ein Promille aufwies, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Unterriffingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Langer Weg / Kreisstraße 3298 missachtete ein 70 Jahre alter Piaggio-Fahrer am Donnerstagnachmittag die Vorfahrt eines 64 Jahre alten Mercedes-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der sich gegen 15.20 Uhr ereignete, blieben beide Fahrzeuglenker unverletzt; beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem Verursacherfahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 70-Jährige muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Gschwend: Unfall beim Überholen

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 26-Jährige am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr verursachte. Auf der Landesstraße 1080 zwischen Rotenhar und Gschwend setzte sie mit ihrem Skoda zum Überholen eines vorausfahrenden Ford Transit an. Dabei erkannte sie zu spät, dass dieser nach links in Richtung Hirschbach abbog, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 44 Jahre alte Ford-Fahrer hatte sein Abbiegevorhaben zu spät angekündigt, weshalb auch gegen ihn eine Anzeige vorgelegt wird.

