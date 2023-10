Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Aalen (ots)

Remshalden: 83-jähriger Mann seit Donnerstag vermisst

Seit Donnerstagabend (12.10.2023) gegen 18:20 Uhr wird ein 83-jähriger Mann aus Remshalden vermisst. Er hatte sich am Donnerstagabend in Winterbach aufgehalten und wollte mit dem Zug nach Remshalden fahren. Zuletzt war er am Bahnhof Winterbach gesehen worden und bislang kam er zuhause nicht an. Der Mann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, da er altersbedingt nicht mehr gut zu Fuß ist. Er ist ca. 175 cm groß, hat eine schlanke Gestalt und kurze graue Haare. Er ist bekleidet mit einer beigefarbenen Jacke, brauner Hose und er hat schwarze Schuhe an. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Hubschrauber und ein Personenspürhund zum Einsatz kamen, verliefen erfolglos. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Ein Lichtbild des Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/remshalden-vermisster-senior/

