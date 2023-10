Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Feuerwehreinsatz, Unfallflucht und Mann mit Messer verletzt

Aalen (ots)

Oberrot: Feuerwehreinsatz

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr brach in einem Kessel einer Holzfirma in der Eugen-Klenk-Straße ein Feuer aus. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Brand in Folge eines technischen Defekts ausgelöst wurde. Eine Person wurde durch Rauchgas leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Der Sachschaden liegt nach einer ersten Schätzung im fünfstelligen Bereich.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Freitagabend 23 Uhr und Samstagvormittag 09 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Gaststätte in der Gelbinger Gasse. Dort entwendete er Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus einem Geldbeutel und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitagnachmittag 15:30 Uhr und Samstagvormittag 10:30 Uhr einen geparkten Porsche in der Briebelstraße. Dabei verursachte er etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schrozberg: Mann mit Messer verletzt

Kurz vor 22:00 Uhr am Freitag kam es in einer Unterkunft im Zeller Weg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Zuge dessen wurde ein 31-jähriger Zeuge mit einem Messer verletzt. Der 24-jähirge Angreifer, welcher mit über 2 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde vorläufig festgenommen Ihm droht nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell