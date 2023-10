Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbrüche, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Neresheim: Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 6 Uhr und Sonntag, 17 Uhr wurde ein LKW im Sohlblick beschädigt. Hierbei wurden die Ventile der Reifen abgeschnitten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 8:30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verursacher einen Daimler, welcher in der Ludwigstraße abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Lauchheim/Hülen: Einbruch in Firma

Am Sonntagfrüh wurde ein Einbruch in ein Firmengebäude in der Härtsfeldstraße gemeldet. Durch ein eingeschlagenes Fenster konnten die Einbrecher eine abgeschlossene Tür von innen öffnen. Im Gebäude wurden etwa 60 Liter Heizöl und ein leerer Kanister entwendet. Zudem pumpten sie bei einem Traktor etwa 90 Liter Diesel ab. Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bofpingen/Flochberg: Fahrradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich am Samstag ein 47-jähriger Fahrradfahrer zu, als er gegen 18 Uhr auf einem Gehweg in der Bergstraße einen an einer dortigen Einmündung haltenden VW einer 62-Jährigen übersah. Durch den Unfall wurde der Fahrrad-Fahrer leicht verletzt. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Aalen: Qualmender Mülleimer löst Brandalarm aus

Am Sonntag hat ein qualmender Mülleimer gegen 08:30 Uhr in einem Hotel am Osterbucher Platz einen Brandalarm ausgelöst. Auslöser war wohl ein Aschenbecher, in dem sich eine noch glimmende Zigarette befand. In dem Gebäude war es zu einer Rauchentwicklung gekommen, weshalb die Brandmeldeanlage Alarm schlug. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es einer Mitarbeiterin, den qualmender Mülleimer zu löschen bevor ein Brand entstand. Die Feuerwehr Aalen war mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften im Einsatz.

Oberkochen: Fahrradfahrer fährt gegen PKW

Ein 12-jähriger Fahrrad-Fahrer befuhr am Freitag, gegen 18 Uhr, die Gartenstraße und schnitt hierbei beim Abbiegen die Kurve zur Feigengasse. Infolgedessen fuhr er gegen einen PKW einer 31-Jährigen. Der 12-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Ellwangen: Alkoholisierter E-Scooter Fahrer angefahren und geflüchtet

Am Freitag ereignete sich gegen 20:20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Dalkinger Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah der Fahrer eines schwarzen PKW einen 45-Jährigen, der dort den Fußgängerübergang mit seinem E-Scooter passierte. Er wurde von dem PKW erfasst und zog sich leichte Verletzungen zu. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher. Da ein Atemalkoholtest positiv verlief, wurde dem Verletzten im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Unfallfluchten

Schwäbisch Gmünd: Auf einem Parkplatz in der Katharinenstraße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag ein Hyundai an der Beifahrertüre beschädigt. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt.

Lorch: Zwischen Samstag, 2.30 Uhr und Sonntag, 2 Uhr wurde ein Golf Plus ebenfalls an der Beifahrertüre beschädigt. Dieser war in der Lorcher Straße abgestellt. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Mögglingen: Einbruch in Sakristei

Am Sonntag wurde zwischen 11.45 Uhr und 156 Uhr gewaltsam die Türe zur Sakristei der Katholischen Kirch am Kirchplatz aufgebrochen. Es entstanden mehrere hundert Euro Schaden. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell