Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Altkleidercontainer gerät in Brand - Polizei ermittelt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Chemnitzer Straße

02.11.2022, 19.00 Uhr - 19.40 Uhr

Am Mittwochabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Altkleidercontainer in der Chemnitzer Straße in Brand.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 19.35 Uhr Flammen und Rauch aus dem Container bemerkt und unverzüglich Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Die Brandbekämpfer der Freiwilligen Feuerwehr Helmstedt waren binnen weniger Minuten vor Ort, öffneten den Container und löschten die Flammen ab.

Bei dem Feuer kamen keine Personen zu Schaden. Eine genaue Schadensermittlung findet derzeit statt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht von Brandstiftung aus.

Daher suchen die Beamten Zeugen, die zwischen 19.00 Uhr und 19.40 Uhr verdächtige Personen an dem Altkleidercontainer in der Chemnitzer Straße beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell