Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen am Wochenende

Kehl/Baden-Baden (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, gelangen den Beamten der Bundespolizei über das vergangene Wochenende zwei Festnahmen. Bereits am Freitag trafen die Beamten an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl, einen 38-jährigen französischen Staatsangehörigen an. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er für 60 Tage in das Gefängnis. In der Nacht auf Sonntag dann eine weitere Festnahme im Stadtgebiet Baden-Baden. Bei der Kontrolle eines 24-jährigen rumänischen Staatsangehörigen wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr besteht. Auch er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und muss für 55 Tage in das Gefängnis.

