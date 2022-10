Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Fernreisebus

Kehl (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags haben die intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich die Vollstreckung eines Haftbefehls ermöglicht. Der 35-jährige russische Staatsangehörige wurde in Kehl in einem Reisebus von Paris nach Budapest kontrolliert. Bei der Fahndungsüberprüfung wurde ein offener Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Der Mann sollte 1116 Euro Strafe bezahlen oder für 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in Haft gehen. Da er den geforderten Geldbetrag bezahlen konnte, durfte er im Anschluss seine Reise fortsetzen.

