Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Motorräder entwendet - Vandalismus - Unfälle

Aalen (ots)

Böbingen: Motorräder entwendet

Am Montag in der Zeit zwischen 00.10 Uhr und 00.40 Uhr wurde in der Mögglinger Straße in ein Zweiradgeschäft eingebrochen. Die Diebe entwendeten daraus insgesamt fünf Motorräder der Marke Husqvarna im Gesamtwert von ca. 60.000 Euro. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um Enduro- und Motocrossmaschinen, davon zwei Kindermotorräder. Die Zweiräder wurden den ersten Informationen zufolge in einem weißen Transporter eingeladen, der gegen 00.40 Uhr in Richtung Schwäbisch Gmünd davonfuhr. Weitere Tathinweise erbittet nun die Polizei in Heubach unter Tel. 07173/8776.

Abtsgmünd: Vandalismus

Ein bislang unbekannter Vandale beschädigte zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, diverse Pflanzen sowie eine Solarleuchte in einem Garten in der Vorstadtstraße. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Bettringen: Nicht gegen Wegrollen gesichert

Ein 81-jähriger Fahrer eines VW parkte sein Fahrzeug am Montag gegen 14:45 Uhr in der Ziegeläckerstraße. Offenbar war der VW nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert, sodass das Fahrzeug auf einen davor geparkten VW einer 27-Jährigen rollte. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Mögglingen: Ins Schleudern geraten

Am Montag geriet ein 57-Jähriger mit seinem Opel auf der B29 aus derzeit unbekannten Gründen ins Schleudern. Infolgedessen prallte er gegen die Schutzplanke, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell