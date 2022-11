Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 3. November 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Mittwoch, 02.11.2022, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter gelangten am Mittwochnachmittag nach Aufhebeln der Wohnungseingangstür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Marienbruchstraße in Salzgitter. Zum Diebesgut und zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei unter 05341 / 1897-0.

Salzgitter Bad: Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Mittwoch, 02.11.2022, gegen 21:45 Uhr

Am Mittwochabend, gegen 21:45 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 52-jährigen Autofahrer der zuvor mit seinem Auto in der Straße Hinter dem Salze unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung des Fahrers fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

Salzgitter: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Mittwoch, 02.11.2022, gegen 11:00 Uhr

Am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Nord-Süd-Straße / Am Pfingstanger in Salzgitter ein Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach übersah eine 69-jährige Autofahrerin beim Abbiegen die entgegenkommende Radfahrerin. Durch den Unfall stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

