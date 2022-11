Polizei Salzgitter

Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 02.11.2022:

Peine (ots)

Dieseldiebstahl in Hohenhameln

Am Morgen des 01.11. stellte ein Firmenmitarbeiter in Hohenhameln fest, dass aus zwei Baumaschinen Diesel gestohlen worden ist. Die Maschinen standen über das vorangegangene Wochenende auf einer Baustelle am Ortsausgang in Richtung Stedum. Außerdem ist durch den unbekannten Täter ein Behälter mit Haftkleber beschädigt worden, so dass rund 1000 Liter Kleber auf Fahrbahn und Straßenrand ausgelaufen sind. Inwiefern Reinigungsarbeiten nötig sind, steht zunächst nicht fest.

