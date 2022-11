Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 2. November 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Containerbrand

Dienstag, 01.11.2022, gegen 20:00 Uhr

Am Dienstagabend wurde der Inhalt eines Altpapiercontainers auf dem Schützenplatz, Frankfurter Straße, in Wolfenbüttel vermutlich durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf zwei weitere Container über, wobei auch eine hölzerne Umfriedung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht werden, zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell