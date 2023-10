Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Israel-Flaggen entwendet - Einbruch - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 10.50 Uhr und 11.30 Uhr ereignete sich in der Waiblinger Straße eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen eine Mercedes A-Klasse und beschädigte diese am linken vorderen Fahrzeugeck. Danach flüchtete der Verursacher und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen erbittet nun die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Fellbach: Einbruch

In der Stuttgarter Straße wurde in der Nacht zum Montag in ein Pflanzengeschäft eingebrochen. Die unbekannten Täter kletterten zunächst über eine Umzäunung und drangen gewaltsam über einen Lagerraum in die Betriebsräume ein. Dort wurden einige Schränke und Behältnisse aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro. Die Polizei in Fellbach hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und bittet unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Fellbach/Waiblingen: Israel-Flaggen entwendet und beschädigt

In der Nacht von Freitag zum Samstag wurde eine 4 mal 1 Meter große Israel-Flagge abgerissen, die in Fellbach bei der Schwabenlandhalle gehisst war. Diese Flagge wurde in der Folge im Bereich des Kirchplatzes der Lutherkirche angezündet und danach mit den verursachten Brandschäden bei der U-Bahn Endhaltestelle wieder an einen Laternenmast gehängt.

Eine weitere Israel-Flagge wurde am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 5 Uhr und 7 Uhr in der Straße Haldenäcker in Hegnach entwendet. Die unbekannten Täter haben hier zur Ausführung der Tat die Bodenhülse des Fahnenmasten demontiert.

Der Fachdienst Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet zur Klärung der Taten um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell