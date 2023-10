Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Die Polizei Fellbach führt Ermittlungen in Sachen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, den 7.10.2023 ereignete. Damals befuhr eine Audi-Fahrerin die Stettener Straße in Richtung Karlstraße und musste wegen parkender Autos in eine Engstelle einfahren. Hier missachtete sie den Vorrang eines entgegenfahrenden Fahrradfahrers, der auswich und beim Überfahren des Bordsteins stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Die Audi-Fahrerin hielt nach dem Vorfall nicht an und flüchtete. Wer weitere Hinweise zum Unfallgeschehen und zu dem geflüchteten Fahrzeug geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 071/57720 in Verbindung setzen.

Aspach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Dienstagvormittag kurz nach 10 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufcenters in der Hauptstraße gegen einen Pkw Mercedes. Hierbei verursachte er an dem geparkten Fahrzeug einen Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Ohne den Vorfall zu melden flüchtete der unbekannte Autofahrer. Unfallzeugen werden nun zur Klärung der Unfallflucht gebeten, sich unter Tel. 07191/9090 bei der Polizei in Backnang zu melden.

