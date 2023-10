Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: E-Scooter entwendet - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen (ots)

Korb: E-Scooter entwendet

Am Dienstag zwischen 9 Uhr und 15 Uhr wurde ein E-Scooter vom Hersteller Xiaomi, der auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule Korb abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, entwendet. Zeungehinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Berglen-Bretzenacker: Feuerwehreinsatz

Am Mittwochmorgen gegen 6:40 Uhr kam es in der Straße Volkhardtsmühle zum Brandausbruch in einer Scheune. Hierbei wurde neben einer Restmülltonne und einem E-Bike die Fassade leicht beschädigt. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Berglen hatte ein Anwohner das Feuer bereits selbstständig gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt an einem Kompressor.

Sulzbach an der Murr: Motorradfahrer zu flott unterwegs

Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer war am Mittwochmorgen im Bereich der Sulzbacher Steige zu flott unterwegs. Im Bereich einer Kurve verlor er in der Folge die Kontrolle über seine BMW und prallte gegen die Schutzplanken. Im weiteren Verlauf rutschte er auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem BMW einer 46-Jährigen zusammenstieß. Es entstand rund 6500 Euro Schaden. Die Beteiligten blieben beide unverletzt.

Fellbach: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

In der Höhenstraße wechselte am Dienstag gegen 14 Uhr eine 59 Jahre alte VW-Fahrerin den Fahrstreifen. Dabei stieß sie mit einem Opel zusammen, der von einem 67-Jährigen gelenkt wurde. Seine Beifahrerin verletzte sich hierbei und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

