Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bauzaun umgeworfen, Parkautomat beschädigt, Einbruch, Pkw beschädigt

Aalen (ots)

Aalen: Parkautomat beschädigt

Vermutlich in der Nacht zum Freitag wurde der Münzeinwurf eines Parkautomaten in der Friedrichstraße so beschädigt, dass ein Geldeinwurf nicht mehr möglich ist. Der Sachschaden, welcher etwa 1000 Euro beträgt, wurde am Freitag früh bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bargau: Unbekannte werfen Bauzaun um

Bisher unbekannte Vandalen haben mehrerer Elemente eines Bauzaunes, welche um das Gelände einer Werkstatt im Bucher Weg aufgestellt waren, auf einen daneben befindlichen Fahrradweg geworfen. Aufgrund der Dunkelheit übersah dies, am Montagfrüh gegen 7 Uhr, ein 41-Jähriger und kollidierte infolgedessen mit diesen. Hierbei wurde er leicht verletzt. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen welche Hinweise zu der Tat oder den Vandalen geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 zu melden.

Aalen: Geparkten PKW beschädigt

Vermutlich beim rückwärts Ausparken beschädigte am Montag zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Porsche Cayenne, welcher zu dieser Zeit auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Julius-Bausch-Straße geparkt war. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Einbruch in Keller

Am Dienstag verschaffte sich zwischen 11 Uhr und 12 Uhr ein Unbekannter unerlaubt Zutritt zu einem Keller in der Hauptstraße. Dort durchwühlte er das Eigentum der Bewohner. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

