Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, Widerstand

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Pedelec-Fahrer übersehen

Leichte Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend zu. Gegen 18 Uhr rangierte ein 81-Jähriger seinen Ford Focus in der Zentscheuergasse aus einer Parklücke. Dabei übersah er den Zweiradfahrer und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Der 17-Jährige wurde ambulant in der Ostalbklinik behandelt; Sachschaden entstand keiner.

Aalen: Aufgefahren - aufgeschoben

Mit seinem VW Golf fuhr ein 22-Jähriger am Mittwochabend kurz vor 17.30 Uhr auf der Wellandstraße auf den verkehrsbedingt stehenden VW Transporter eines 29-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Transporter im weiteren Verlauf auf den vor ihm stehenden Mercedes eines 61-Jährigen aufgeschoben. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Aalen-Unterkochen: Fußgänger erfasst und weitergefahren

Ein 13-Jähriger wurde am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall, der von einem bislang Unbekannten verursacht wurde, leicht verletzt. Der Junge querte gegen 16.40 Uhr den Fußgängerüberweg in der Aalener Straße auf Höhe der Baustelle Feuerwehr Unterkochen. Hier wurde er von einem dunklen SUV erfasst, der von einer ca. 25 bis 30 Jahre alten Frau gesteuert wurde. Diese schaute den 13-Jährigen wohl lediglich kurz an und fuhr dann davon. Hinweise auf die Verursacherin nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochvormittag ein Sachschaden von rund 3800 Euro entstand. Gegen 11.50 Uhr befuhr eine 46-Jährige mit ihrem Suzuki die Lettengasse, wo sie in einer scharfen Linkskurve mit dem Fahrzeug von der Straße abkam und gegen einen Pfosten fuhr. Bei dem Unfall wurden auch eine Hecke und der Zaun eines Grundstückes in Mitleidenschaft gezogen. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Aalen: Feuerwehr statt Pommes

Bei der Zubereitung von Pommes frites kam es am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr in der Küche einer Wohnung in der Hegelstraße zu einem kleinen Brand, der vom 22-jährigen Bewohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Diese rückte mit 8 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen an. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Rainau-Schwabsberg: Beleidigungen, Bedrohungen, Widerstand

Beamte des Ellwanger Polizeireviers nahmen am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr eine 44-Jährige in Gewahrsam, nachdem die alkoholisierte Frau sich weigerte, eine Kegelbahn zu verlassen und deren Betreiber dann die Polizei verständigte. Die 44-Jährige hatte dort offenbar vergeblich nach Arbeit gefragt, reichlich Alkohol getrunken und sich letztlich geweigert, die Gaststätte zu verlassen. Bei der Aufnahme ihrer Personalien zeigte sich die Frau von Anfang an unkooperativ und beleidigte und bedrohte die Polizisten. Sie wurde zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen, wogegen sie sich körperlich wehrte. Sie muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Ellwangen: Rechts geblinkt und geradeaus weitergefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag ereignete. Gegen 11.40 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem VW Crafter die Daimlerstraße. Obwohl er den rechten Blinker gesetzt hatte, fuhr er geradeaus weiter, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem Opel Astra eines 29-Jährigen kam. Dieser war von einer untergeordneten Straße auf die Daimlerstraße eingefahren. Der 29-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen.

Waldstetten: Unfall beim Rangieren

Auf rund 4000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 70-Jähriger am Mittwochnachmittag verursachte. Kurz vor 15.30 Uhr fuhr er beim Rangieren mit seinem Ford Focus in der Kapellengasse gegen eine Mauer, wobei die komplette Fahrzeugfront beschädigt wurde. Der 70-Jährige blieb unverletzt.

Lorch: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag zwischen 00 Uhr und 15 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Opel Grandland X beschädigte, der in der Gaisgasse abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell