Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter schlägt 56-Jährigen bewusstlos - Bundespolizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am Samstagmorgen (23. September) soll ein Mann einen Reisenden attackiert haben, woraufhin dieser das Bewusstsein verlor. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 02:35 Uhr informierte eine Verkäuferin die Bundespolizei am Hauptbahnhof Bochum. Diese gab an, dass sie einen Mann auf dem Boden liegen sehen und daraufhin bereits einen Rettungswagen verständigt habe. Zuvor soll der 56-Jährige mit zwei Unbekannten in der Haupthalle in einen Streit geraten sein. Einer der Männer habe den Deutschen dann mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Dadurch sei der Geschädigte zu Boden gestützt und habe das Bewusstsein verloren. Anschließend seien die Männer in unbekannte Richtung geflohen.

Die Rettungskräfte brachten den 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Beamten werteten die Videoaufnahmen des Hauptbahnhofs aus.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den zwei Tatverdächtigen machen, die sich am 23. September zwischen 02:15 Uhr und 02:30 Uhr in der Haupthalle des Bochumer Hauptbahnhofes aufhielten?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

