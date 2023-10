Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Fellbach: Geplante Gewalttat - 25-Jährige in Haft

Aalen (ots)

Aufgrund von Streitigkeiten mit der Nachbarschaft sollte eine 25-jährige Bewohnerin einer Sozialunterkunft in eine andere Unterkunft innerhalb Fellbachs verlegt werden. Im Zuge der Umzugsmaßnahmen, die am Dienstag durch eine Dienstleistungsgesellschaft unterstützt wurden, wurden diverse verdächtige Unterlagen und Gegenstände aufgefunden, weshalb die Polizei verständigt wurde.

Die bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung aufgefundenen Beweismittel begründen den Verdacht, dass die Beschuldigte einen Anschlag auf das Fellbacher Rathaus einschließlich Tötung zumindest von dortigen Mitarbeitern plante.

Die Tatverdächtige wurde am Dienstag festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen sogleich in Vollzug. Die 25-jährige deutsche Staatsangehörige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Diese dauern an.

