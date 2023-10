Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: E-Scooter entwendet - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: E-Scooter entwendet

Bei einem Fahrradabstellplatz in der Esslinger Straße nahe eines dortigen Pflanzengeschäfts wurde am Mittwoch ein E-Scooter entwendet. Das Fahrzeug war dort mit einer Kette gegen Diebstahl gesichert, als es in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 15.15 Uhr entwendet wurde. Hinweise zum Diebstahl und Verbleib des Fahrzeugs der Marke Mi Elecgtric, Scooter 3, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Auto übersehen

4000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Stuttgarter Straße ereignete. Eine 74-jährige Mercedes-Fahrerin wollte von dem Gelände eines Supermarktes in den fließenden Verkehr der Stuttgarter Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit einem Mercedes GLE zusammen. Verletzt wurde hierbei niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell