Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Stimpfach-Randenweiler: Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte verschafften sich zwischen 0:30 Uhr und 1:30 Uhr Zugang zu einem Bürogebäude in der Greutstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Gebäudeinneren durchsuchten die Langfinger mehrere Räume und darin befindliche Schränke. Dabei entstand auch Sachschaden.

Die Polizei Fichtenau bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07962 379.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Werbebanner

Unbekannte zerschnitten in der Zeit zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 7:00 Uhr einen Werbebanner in der Straße Im Weiler aufgehängt worden war. Möglicherweise steht die Tat im Zusammenhang mit einem zuvor an derselben Örtlichkeit angebrachten Graffiti.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell