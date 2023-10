Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Revolver sichergestellt, Unfall und Diebstahl von E-Bikes

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Illegaler Besitz von Schusswaffe

Eine 20 Jahre alte Frau erstattete am Mittwochabend Anzeige bei der Polizei, weil Sie von ihrem Ex-Partner mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Der 27 Jahre alte Mann konnte durch die Polizeikräfte in der Schmiedstraße angetroffen werden. Er führte einen scharfen Revolver bei sich. Im Zuge der ersten Ermittlungsmaßnahmen wurde ein weiterer scharfer Revolver aufgefunden und sichergestellt. Eine waffenrechtliche Erlaubnis besitzt der 27-jährige nach bisherigen Feststellungen nicht. Die Waffen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Aalen: Ins Schleudern geraten

Die L 1080 musste im Bereich der Himmlinger Steige am Donnerstagvormittag nach einem Unfall für rund 20 Minuten voll gesperrt werden. Anschließend war sie zumindest halbseitig befahrbar, ab etwa 11.30 Uhr wieder komplett frei. Ein 43 Jahre alter Golf-Fahrer war gegen 10.30 Uhr zu schnell unterwegs, sodass er ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Anschließend rutsche er in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Lkw eines 35-Jährigen zusammen. Der Golf-Fahrer verletzte sich zumindest leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.

Ellwangen: Hochwertige E-Bikes entwendet

Im Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr bis Donnerstag, 7 Uhr wurden zwei mittels Fahrradschloss gesicherte E-Bikes aus einem Carport in der Freigasse entwendet. Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich um ein weiß-schwarzes Carbonbike der Marke "Rotwild" im Wert von etwa 7000 Euro sowie um ein E-Bike der Marke "Cube" im Wert von etwa 3500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Diebe bzw. Verbleib der Räder geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell