Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Loch in Reifen

Kloster Veilsdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stach am Montag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:50 Uhr ein Loch in beide Vorderreifen eines Renault, der in der Badestraße in Kloster Veilsdorf geparkt war. Ein Schaden von ca. 250 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0238616/2023 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

