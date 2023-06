Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tödlicher Arbeitsunfall - Unfallzeuge gesucht - Parkende Fahrzeuge beschädigt - In Gegenverkehr geraten

Aalen: Unfallzeuge gesucht

Am Mittwoch um 10:50 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem BMW von der Bahnhofstraße kommend in den Kreisverkehr in der Eduard-Pfeifer-Straße / Hasennest ein. Hierbei kollidierte er mit einer 62-jährigen Roller-Fahrerin, welche stürzte und sich leicht verletzte. Nachdem es unterschiedliche Aussagen zu dem Unfall gibt, wird nun ein männlicher Zeuge gesucht, welcher den Unfall beobachtet hat, jedoch aufgrund eines Arzttermins weiterfahren musste. Die Polizei Aalen bittet den Unfallzeugen sich unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

Aalen: Parkende Fahrzeuge beschädigt

Ein Audi, welcher am Dienstag zwischen 11 Uhr und 18 Uhr im Parkhaus "Reichstädter Markt" in der Friedrichstraße im Parkdeck B3 geparkt war, wurde in dieser Zeit beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Zwischen 8:50 Uhr und 14:45 Uhr wurde ein Smart, welcher ebenfalls in dem Parkhaus geparkt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Einparken beschädigt.

Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: In Gegenverkehr geraten

Mit ihrem Mini fuhr am Mittwoch um kurz nach 8 Uhr eine 20-Jährige auf der B29 von Aalen kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd. In einer Linkskurve zwischen Iggingen und Schwäbisch Gmünd-Ost geriet die junge Fahrerin mit ihrem Fahrzeug - anscheinend aufgrund eines Sekundenschlafes - auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes, der von einer 29-Jährigen gelenkt wurde. Der Mercedes wurde infolge der Kollision noch gegen die Stahlschutzplanke abgewiesen. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt und mussten jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 56.000 Euro.

Unterschneidheim: Tödlicher Arbeitsunfall

Ein 17-jähriger Mitarbeiter eines Autohauses fuhr am Mittwochmorgen gegen 9:30 Uhr mit einem Kundenwagen vor das dortige Werkstattgebäude. Vor der geöffneten Garage verwechselte der junge Mann daraufhin offensichtlich das Gas- mit dem Bremspedal, so dass er unter Beschleunigung in die Werkstatthalle einfuhr. In der Werkstatt prallte der PKW gegen eine Hebebühne, auf welcher zu dem Zeitpunkt ein weiteres Fahrzeug angehoben wurde. Bei dem Aufprall wurde der 17-Jährige so schwer verletzt, dass er wenige Stunden später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

