Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr unterstütz Rettungsdienst

Sprockhövel (ots)

Mittwoch wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 20.30 Uhr zur Lemperstraße gerufen. Dort wurde eine hilflose Person in einer Wohnung vermutet. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle war die Wohnungstür bereits geöffnet. Der Patient wurde liegend in der Wohnung vorgefunden und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Anschließend wurde der Rettungsdienst beim Transport des Patienten zum Rettungswagen unterstützt. Einsatzende war gegen 21.10 Uhr.

