Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der PI SZ/PE/WF für den Bereich Salzgitter vom 18.06.2023

Salzgitter (ots)

Diebstahl eines E-Bikes

Am Samstag kam es gegen 12:25 Uhr zu einem dreisten Diebstahl eines E-Bikes in der Fußgängerzone. Der Geschädigte, ein 64-jähriger Mann aus Salzgitter, stellte sein E-Bike in der Straße "In den Blumentriften" in Höhe NKD ab und nahm im Nahbereich auf einer Parkbank platz. Kurze Zeit später setzte sich ein bislang unbekannter Mann auf das schwarze E-Bike und flüchtete trotz mehrerer Anhalteversuche durch Passanten in Richtung Chemnitzer Straße. Der Wert des E-Bikes wird auf ca. 3.500 Euro beziffert. Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Sonntagmorgen, um 00:15 Uhr, wurde in der Straße "Zum Salzgittersee" ein Motorradfahrer durch eine Polizeistreife kontrolliert. Der 19-jährige Mann aus Salzgitter konnte hierbei nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Motorrades vorlegen. Der 22-jährige Halter des Motorrades, der sich ebenfalls vor Ort befand, hatte die Fahrt zuvor geduldet. Gegen die Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, um 03:02 Uhr, stellte eine Polizeistreife in der Frankfurter Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei dem 47-jährigen Fahrer eines PKW KIA starken Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest des Mannes aus Salzgitter ergab eine Alkoholkonzentration von 3,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

