Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Ermittlungen nach Gewässerverunreinigung

Baden-Baden (ots)

Feuerwehr, Umweltamt, Stadtwerke und Polizei waren am Dienstagabend in Steinbach im Einsatz, nachdem im Bereich des Mührichgraben eine Gewässerverunreinigung festgestellt wurde. Gegen 19:15 Uhr wurde die weiße Farbe in dem Gewässer entdeckt, woraufhin ein Spezialfahrzeug der Stadtwerke die Verunreinigung beseitigen musste. Durch die Feuerwehr konnte die Spur durch das Öffnen der Gullideckel über die Alte Landstraße bis hin zum Steinweg zurückverfolgt werden, wo offenbar Farbe eingelassen wurde. Mit dem mutmaßlichen Verursacher beschäftigt sich nun das Umweltamt der Stadt Baden-Baden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell