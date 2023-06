POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 17.06.2023, 09:00 Uhr - 18.06.2023, 09:00 Uhr

Wolfenbüttel (ots) - Sickte: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz Freitag, 16.06.2023, 08:30 Uhr - 08:45 Uhr Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße in Sickte wurde ein ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz abgestellter Pkw am Freitagmorgen beschädigt. Das Spurenbild deutet ...

mehr