Grafschaft (ots) - Am 10.11.2022 kam es in Grafschaft-Bengen in der Gimmiger Straße zu einem Wohnungseinbruch. Offensichtlich nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um tagsüber in das Haus einzubrechen. Im Haus wurden sodann die Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt und Bargeld entwendet. Möglicherweise fand der Einbruch in den frühen Abendstunden statt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bürger mit Beginn der sogenannten "Dunklen ...

mehr