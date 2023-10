Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Donnerstagabend zwischen 22 Uhr und 23 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf dem Postplatz geparkten VW. Dabei verursachte er an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Oberrot: Von Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer einen Gemeindeverbindungsweg zwischen Hohenhardtsweiler und Stiershof. Aufgrund von Schotter auf der Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Firmenhalle

Am Donnerstag zwischen 18:45 Uhr und 22:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Lagerhalle in der Einkornstraße. Dort durchsuchte er das Gebäude und entfernte sich anschließend. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde dabei nichts entwendet. Der Dieb verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Rot am See: Auto überschlägt sich- Fahrer unverletzt

Am Donnerstagabend gegen 20:40 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Renault die L1040 zwischen Brettheim und Hausen am Bach mit überhöhter Geschwindigkeit. Dabei kam er ins Schleudern, fuhr zunächst einen Leitpfosten um, bevor das Auto seitlich mit einem Baum kollidierte. Der Baum wurde durch den Aufprall entwurzelt und brach ab. Das Auto überschlug sich in der Folge. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde aber für weitere medizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

