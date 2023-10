Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche

Aalen (ots)

Frankenhardt: Einbruch in Scheune

Ein Dieb verschaffte sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 02 Uhr Zugang zu einer Scheune in Vorderuhlberg. Dazu beschädigte er ein Schloss, sowie eine Bretterwand du verursachte dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drang ein Dieb in eine Halle am Europaplatz ein. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

