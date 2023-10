POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 21.10.2023/12:15 Uhr: Diebstahl in Lebensmittlladen

Aalen (ots) - Waiblingen-Bittenfeld: Feuerwehreinsatz Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Abzug des Kamins zog der Rauch eines Kachelofens in einer Wohnung in der Schwaikheimer Straße nicht richtig ab, weshalb am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr die Wohnung verrauchte und in der Folge die Rauchwarnmelder auslösten. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor ...

mehr