Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Tankstelle

Dormagen (ots)

Am Montag (06.11.), gegen 3 Uhr, brachen Unbekannte in eine an der Lübecker Straße gelegene Tankstelle ein und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren, nachdem sie zuvor eine Schiebetür des Kassenhauses eingeschlagen hatten.

Videomaterial zur Folge handelte es sich vermutlich um drei männliche Täter: Die erste Person trug ein dunkles Basecap, eine dunkle Jacke und dunkle Schuhe sowie eine helle Hose. Die Personenbeschreibung zur zweiten Person stimmte mit erstgenannter überein. Beide Personen führten eine Tasche mit sich. Die dritte Person trug ein helles Oberteil, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe mit heller Sohle sowie dunkle Handschuhe. Die Tatverdächtigen hatten zudem alle eine Maske an.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell