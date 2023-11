POL-NE: Unbekannter entwendet Mobiltelefon - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots) - Am Samstag (04.11.), gegen 19:30 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am alten Hof" in Grevenbroich gerufen. Die Feuerwehr konnte einen Brandherd im Keller des Hauses lokalisieren. Nach ersten Erkenntnissen gerieten aus noch unbekannter Ursache ein Kinderwagen sowie ein Fahrradanhänger in Brand. Wie es dazu kommen konnte, ist Teil der Ermittlungen. ...

