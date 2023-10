Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, d. 08.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall unter Rauschmitteleinfluss ++ Fahrzeugbrand ++

Leer - Verkehrsunfall unter Rauschmitteleinfluss

Leer - Am Sonntagmorgen gegen 01:15 Uhr verursachte eine 23-jährige Leeranerin in der Eisinghausener Straße einen Verkehrsunfall, bei dem sie sich schwere Verletzungen zuzog. Die Frau war mit ihrem PKW in Richtung der Heisfelder Straße unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und der PKW frontal mit einem Baum kollidierte. Ersthelfer kümmerten sich um die verletzte Frau. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein örtliches Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme erhielt die Polizei Hinweise auf eine Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung bei der Frau. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die 23-Jährige ein und veranlassten eine Blutentnahme. Der PKW wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt. Ein Abschleppunternehmen übernahm dessen Bergung.

Emden - Fahrzeugbrand

Emden - Am Samstagabend gegen 21:40 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in die Spiegelstraße aus. Dort war ein auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellter PKW in Brand geraten. Durch das Feuer wurden zwei weitere PKW sowie die Fensterscheibe eines angrenzenden Gebäudes beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell