POL-VIE: Niederkrüchten: Radfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Brüggen/Anrath (ots) - In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in Haus auf der Roermonder Straße in Brüggen ein, welches unmittelbar an der Swalmener Straße liegt. Der oder die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Fenster und stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld. In Willich-Anrath brachen Unbekannte am Dienstag zwischen 07.30 und 20.30 in ein Haus auf der ...

mehr