Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bettelnden Exhibitionist erwartet Anzeige und Klinikaufenthalt

Wernshausen (ots)

Am Freitag Abend wurde die Polizei über folgenden Sachverhalt informiert. Eine männliche Person befand sich in Wernshausen in der dortigen Bäcker-Filiale, obwohl der diese aufgrund eines bestehenden Hausverbotes nicht betreten durfte. Nachdem der Mann nach mehrmaliger Aufforderung den Bäcker verlies, begab er sich in einen angrenzenden Einkaufsmarkt und lässt vor der dortigen Mitarbeiterin im warsten Sinne des Wortes die Hosen runter. Nachdem er auch hier verständlicherweise aus dem Laden verwiesen wurde belästigte der Mann mehrere Personen auf dem Parkplatz und bettelte nach Geld, außerdem versucht er einer Passantin in die Jackentasche zu greifen, was glücklicherweise nicht gelingt. Anschließend verlässt er den Parkplatz. Die herbeigerufenen Polizeibeamten können den Mann festhalten und seine Identität klären. Ein durchgeführter Drogentest zeigte an, dass der Mann Drogen konsumiert hat. Außerdem wurde die zuständige Stelle des Landratamtes hinzugezogen, die den Mann zur psychiatrischen Behandlung in ein Krankenhaus einwies. Die entsprechenden Anzeigen gegen den Mann wurden natürlich durch die Polizei gefertigt.

