LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Brand in Zella-Mehlis

Suhl (ots) - Am 21.10.2023 kam es am Bahnhof Suhl, an der dortigen Bushaltestelle um 22:40 Uhr zu einem Trickdiebstahl eines Handys. Hierbei sprachen zwei unbekannte männliche Personen den Geschädigten an und fragten diesen nach Zigarettenpapier. Nachdem er dies aushändigte bemerkte er das Fehlen seines Handys, welches sich in seiner Jackentasche befand und offensichtlich durch eine dritte Person entwendet wurde. ...

