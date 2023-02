Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höchstenbach-Verkehrsunfall mit Flucht durch herabgefallene Ladung

Höchstenbach (ots)

Höchstenbach. Am Donnerstag, 09.02.23, gegen 16:25 Uhr, befuhr ein PKW Fahrer die B 413 aus Richtung Mündersbach kommend in Richtung Höchstenbach. Auf gleicher Strecke kam ein LKW, Kipperaufbau, entgegen, der beim Durchfahren einer Kurve von der Ladefläche einen Stein verlor. Der Stein schlug in die Windschutzscheibe des PKW ein und verursachte Sachschaden. Bei dem LKW soll es sich um ein Einzelfahrzeug, Kipperaufbau, Farbe grün, vermutlich mit Schüttgut beladen, gehandelt haben. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen angeben kann, sollte sich an die Polizei in Hachenburg unter Telefon-Nr.: 02662-95580 wenden.

