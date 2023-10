Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trickdiebstahl eines Handys Iphone 13

Suhl (ots)

Am 21.10.2023 kam es am Bahnhof Suhl, an der dortigen Bushaltestelle um 22:40 Uhr zu einem Trickdiebstahl eines Handys. Hierbei sprachen zwei unbekannte männliche Personen den Geschädigten an und fragten diesen nach Zigarettenpapier. Nachdem er dies aushändigte bemerkte er das Fehlen seines Handys, welches sich in seiner Jackentasche befand und offensichtlich durch eine dritte Person entwendet wurde. Anschließend trafen sich die beiden unbekannten Männer in unmittelbarer Tatortnähe mit der dritten unbekannten Person. Einer der Täter trug einen rosa Rucksack und eine Umhängetasche bei sich. Alle drei Personen wurden mit einem südländichen Phänotyp beschrieben. Zeugen, die sachdienliche HInweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst der LPI Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell