POL-PDLU: Fahrzeug landet im Kreisel auf dem Dach

Speyer/Otterstadt (ots)

Am 10.10.2023 gegen 03:46 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle einen Unfall auf der K23 zwischen Otterstadt und Speyer. Der Unfall sei dort über den Notrufknopf eingegangen.

Die Beamten stellten im dortigen Kreisverkehr einen verunfallten BMW fest, der auf dem Dach lag. Der 29-jährige Fahrer wurde bereits vom Rettungsdienst versorgt. Er war zuvor von Otterstadt kommend in Richtung Speyer gefahren und auf dem Kreisel mit dem dortigen Ortswappen kollidiert, hatte sich überschlagen und war ca. 10 Meter entfernt auf dem Dach gelandet. Das Wappen wurde aus der Verankerung gerissen und durch die Luft geschleudert und kam ca. 30 Meter von der ursprünglichen Anbringungsstelle entfernt in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der weiße BMW war vor dem Unfall einer Polizeistreife mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Bis die Beamten wenden konnten, war der BMW nicht mehr in Sicht. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest bei dem 29-Jährigen ergab 0,00 Promille, auch ein Drogentest verlief negativ. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein sichergestellt.

Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. Feuerwehr und Straßenmeisterei kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße bis 06:17 Uhr voll gesperrt.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

