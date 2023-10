Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Frankenthal (ots)

Am 09.10.2023, gegen 07.45 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Motorradfahrer an der Warteschlange mehrerer Pkw vor der Ampelanlage Eisenbahnstraße/Bahnhofstraße links vorbei. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer wartete zunächst an der vor der Ampel liegenden Einmündung der Seitenstraße vor dem Hauptbahnhof und fuhr dann nach links in die Eisenbahnstraße in Richtung Kurze Straße ein, hierbei übersah er den überholenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 3.000 Euro.

