POL-PDLU: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Radfahrer

Speyer (ots) - Am 08.10.2023 gegen 19:25 Uhr erschien ein 57-jähriger Mann bei der Polizei und zeigte eine soeben stattgefundene Körperverletzung an. Der Geschädigte befand sich zuvor in der Wohnung einer Freundin, als der 57-jährige Tatverdächtige dort klingelte und in der Folge an der Tür randalierte. Dies wurde dem Geschädigten zu viel, er verließ die Wohnung und fuhr nach Hause. Auf dem Weg dorthin folgte ihm ...

