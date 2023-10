Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alleinunfall mit Rad

Speyer (ots)

Am 08.10.2023 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 55-jähriger Radfahrer den Radweg entlang der K2 von Otterstadt kommend in Richtung Speyer und verlor aus ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte zu Boden und zog sich Kopfverletzungen zu. Er trug keinen Schutzhelm. Er wurde von seiner Ehefrau in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell