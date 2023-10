Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholbedingte Badesaison

Hildburghausen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 22.10.2023, kam es um 03:15 Uhr zu einer unfreiwilligen Abkühlung in Hildburghausen. Ein durchaus stark angetrunkener 31 Jähriger war in Begleitung seines Freundes auf dem Nachhauseweg. Aufgrund alkoholbedingter Gleichgewichtsstörungen geriet er in der Clara-Zetkin-Straße gegen die dort befindliche Hecke, die den Wasserlauf des Kanals begrenzt. Diese konnte dem Druck nicht statthalten und gab nach. Daraufhin stürzte der Mann die Böschung hinab und fiel ins Wasser. Da die Böschung zu steil war um wieder hinauf zu klettern musste die Feuerwehr Hildburghausen zur Rettung hinzugezogen werden. Nach der ungewohlten Abkühlung konnte der 31 Jährige gerettet und in die warme Obhut seiner Wohnung entlassen werden.

