LPI-SHL: Scherben bringen nicht in jedem Fall Glück

Suhl (ots) - Donnerstagvormittag ereignete sich in einem Parkhaus in der Friedrich-König-Straße in Suhl eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr beim Ausparken den daneben stehenden VW und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Suhler Polizei (03681 369-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0273397 ...

mehr