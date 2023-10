Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: 15 syrische Staatsangehörigen im Bereich Ladenthin und Storkow aufgegriffen

Pasewalk

Nach einem Bürgerhinweis konnten am 03.10.2023 gegen 06:00 Uhr durch eigene Kräfte auf der B113 unweit der Ortslage Storkow zwei syrische Staatsangehörige festgestellt werden. Beide konnten keine Dokumente für einen legalen Aufenthalt in Deutschland vorweisen. In einer ersten Befragung gaben die Personen an, über die Balkanroute (Türkei, Bulgarien, Serbien, Ungarn, Slowakei) nach Deutschland gekommen zu sein. Als Reiseziel wurde eine Schwester in Holland benannt. Die Personen äußerten ein Schutzersuchen und konnten nach Abschluss der Maßnahmen um 14:20 Uhr mit einer Anlaufbescheinigung für die Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern Buchholz aus dem Gewahrsam entlassen werden.

Bereits am 02.10.2023 gegen 03:50 Uhr wurde nach einem Bürgerhinweis durch eigene Kräfte an der Bushaltestelle Ladenthin eine fünfköpfige Familie, sowie im zeitlichen und örtlichen Zusammenhang acht Syrer unweit des Silos nahe der Ortslage Ladenthin festgestellt. Analog der zwei Syrer kamen sie nach eigenen Angaben über die Balkanroute, konnten auch keine Dokumente für einen legalen Aufenthalt in Deutschland vorweisen und wurden nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen in die EAE Stern Buchholz überstellt.

